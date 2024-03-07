Здійнявся стовп диму: на Херсонщині ЗСУ вдарили по військовій базі росіян (карта)

Потужно прилетіло

У четвер, 7 лютого, приблизно о 13:20 було завдавано удару по базуванню військ росіян на Херсонщині. Вибухи прогриміли у селищі Чаплинка.

Про це повідомляють у мережі місцеві телеграм-канали. За даними деяких користувачів, прильот стався на аеродромі.

"Потужно прилетіло по місцю базування росіян у т.о. Чаплинці на Херсонщині", — пише один з каналів.

Фото прильоту у Чаплинці

Дані щодо постраждалих та нанесеного рівня ушкоджень уточнюються.

Пост з місцевого чату

Також про вибух повідомляють і користувачі мережі X (Twitter).

Зауважимо, що селище знаходиться за 75,5 км від Херсону та за 30 км від Криму.

Чаплинка на карті

Нагадаємо, що у січні минулого року окупанти почали перевозити свою техніку з аеродрому у Чаплинці до Бердянська. Це могло бути пов’язано з вдалим ударом ЗСУ по базуванню ворога у листопаді 2022 року. Внаслідок якого протягом 3-х годин детонували снаряди.

Також, стало відомо, що 7 березня українська армія вибила окупантів із села біля Авдіївки. Так, за даними іноземних ЗМІ, сили ЗСУ закріпилися у селі Тоненьке Донецької області. Вони також додали, що ЗСУ вибудували оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО розповіли, скільки ще Росія може вести війну з Україною.