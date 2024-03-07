Поднялся столб дыма: в Херсонской области ВСУ ударили по военной базе россиян (карта)

Мощно прилетело

В четверг, 7 февраля, примерно в 13:20 был нанесен удар по базированию войск россиян в Херсонской области. Взрывы прогремели в поселке Чаплинка.

Об этом сообщают в сети местные телеграмм-каналы. По данным некоторых пользователей, прилет произошел на аэродроме.

"Мощно прилетело по месту базирования россиян в в.о. Чаплинке на Херсонщине", — пишет один из каналов.

Фото прилета в Чаплинке

Данные о пострадавших и нанесенном уровне повреждений уточняются.

Пост из местного чата

Также о взрыве сообщают и пользователи сети X (Twitter).

Заметим, что поселок находится в 75,5 км от Херсона и в 30 км от Крыма.

Чаплинка на карте

Напомним, что в январе прошлого года оккупанты начали перевозить свою технику с аэродрома в Чаплинке в Бердянск. Это могло быть связано с успешным ударом ВСУ по базированию врага в ноябре 2022 года. В результате которого в течение 3-х часов детонировали снаряды.

Также стало известно, что 7 марта украинская армия выбила оккупантов из села возле Авдеевки. Так, по данным иностранных СМИ, силы ВСУ закрепились в селе Тоненькое Донецкой области. Они также добавили, что ВСУ выстроили оборону по линии Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Там расположены ставки и небольшие реки, которые удобно оборонять.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО рассказали, сколько еще Россия может вести войну с Украиной.