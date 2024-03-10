Россия применила новое оружие: оккупанты обстреляли Мирноград, в городе большие разрушения (фото, видео)

Оккупанты ранили более десяти мирных жителей

Во время российской террористической атаки по Украине в ночь на 10 марта серьезно пострадал Мирноград (Донецкая область). В городе катастрофические разрушения.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, оккупанты выпустили по городу 3 ракеты С-300 (позже информация изменилась, читайте ниже). Ранен по меньшей мере 1 подросток.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что раненому подростку 16 лет. Остальные пострадавшие (5 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 35 до 95 лет.

"Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. У людей диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

В результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

Также в сети уже появились многочисленные видео с места событий, на них можно увидеть катастрофические последствия в городе. Так, например, возле одной из поврежденных многоэтажек можно увидеть гигантскую воронку от российской ракеты.

Местные интернет-паблики также публикуют видео, которые были сняты сразу после обстрела.

Спустя некоторое время в ВСУ заявили, что, вероятно, начальная информация об ударе ракетами С-300 была ошибочной. По новым данным, это были новые российские авиабомбы.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", — сказал он.

Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", — заявил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 марта оккупанты вновь атаковали дронами Украину. В Никопольском районе в результате ракетной атаки погиб подросток.