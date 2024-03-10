Нічний обстріл України: ворог атакував дронами 10 областей, є руйнування

Внаслідок обстрілу є постраждалий

У ніч проти 10 лютого російські окупанти в черговий раз атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Більшість їх було збито у 10 областях. У деяких із них було голосно і є наслідки.

Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил України. Зазначається, що всього ворог застосував 39 дронів.

"У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині та 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників — мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ —, - йдеться в повідомленні.

З майже чотирьох десятків "шахедів" вдалося збити 35 у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

"Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, засоби РЕБ", — наголосили у ЗС ЗСУ.

Подробиці атаки по областях

Два ворожі безпілотники збили у Криворізькому та Нікопольському районах. Про це сказав голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"Стався в області й ракетний удар. Агресор потрапив по підприємству в Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватися вдома. Через "приліт" виникла пожежа", — зазначив він.

Також Нікопольщину ворог тричі обстріляв з артилерії та запустили дрон-камікадзе. Гучно було в районному центрі та Марганецькій громаді. На щастя, там обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Тим часом голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що цієї ночі внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об’єкт інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає.

В Одеському районі внаслідок влучення одного з "Шахедів" на промисловому об’єкті було пошкоджено будівлю та пожежу.

У Миколаївській області в ніч проти 10 березня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136". Про це сказав голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

У Баштанському районі потраплянням на відкриту територію БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади. В результаті знеструмлено два населені пункти. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 березня окупанти знову атакували дронами Україну. У Нікопольському районі внаслідок ракетної атаки загинув підліток.