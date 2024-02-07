Україна міняє тактику, просування росіян ускладниться ще сильніше: ЗМІ розповіли про деталі

Україна активно окопується, та реалізує принцип активної оборони

Україна вдалася до різкої зміни тактики, яка ще сильніше ускладнить Росії просування на фронті. У будівництво оборонних споруд на кордоні з Росією та на лінії фронту інвестується понад 500 млн доларів США, що зробить спроби РФ наступати значно важчими.

Про це пише видання Business Insider. Журналіст Шинед Бейкер та аналітик Райлі Бейлі з ISW заявили, що українські плани безперечно ускладнять спроби російського наступу на напрямках, де є загроза.

"Проблема Росії в тому, що в цій війні важче атакувати територію, ніж захищати її. Росія вже зазнала труднощів зі своїм просуванням, і ці укріплення, ймовірно, зроблять її цілі ще важчими", – сказала експерт.

Патрік Бері, аналітик британського Університету Бата, сказав, що для обох сторін оборона зараз найлегший варіант, оскільки обидві країни мають однакову зброю та в обох є нестача озброєння. Ситуація могла б змінитися на користь України, якби було задіяно більше західної зброї. А зараз залишається тільки варіант будівництва укріплених ліній.

"Додаткові укріплення ускладнять Росією прийняття рішень. Без глибокої української оборони Росія могла б просуватися вперед після захоплення певного місця. Але сильніша оборонна лінія зупиняє це, обмежуючи, куди вона може йти навіть після успіху. Ймовірно, це змусить Росію сумніватися, як просуватися вперед, щоб захопити територію", – сказав він.

Україна, доречі, не відмовляється від наступу, кажуть експерти. Українські війська реалізують принцип активною оборони – атакують, тримаючи оборонні лінії, та вишукують слабкі місця позицій росіян.

Як писав "Телеграф", Україна займається спорудженням масштабної трирівневої лінії оборони, щоб посилити оборонні можливості на всіх напрямках. На будівництво укріплень виділені великі гроші.

Україна вже побудувала оборонні лінії на кількох ключових напрямках, а їхня загальна довжина становить понад тисячу кілометрів. Зокрема, такі були помічені біля Лимана, Авдіївки та Куп’янська. Ці лінії є системою окопів, танкових пасток і опорних пунктів.