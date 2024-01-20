Справжня російська "якість": укріплені зупинки в Бєлгороді розвалилися через тиждень

Не знадобилося жодних обстрілів, усе розвалилося самостійно

В російському Бєлгороді близько тижня тому почали укріплювати зупинки громадського транспорту мішками з піском для захисту від обстрілів. Але захист виявився таким собі – споруджені нашвидкуруч "укріплення" почали розвалюватися вже через кілька днів.

Про це пишуть місцеві канали із посиланням на свідчення мешканців міста. Щобільше, укріплення з мішків виявилися не просто марними та недовговічними, але й небезпечними.

"На мікрорайоні Новий-2 мішки з піском не лише впали, а й перегородили прохід. А на зупинці Вулиця Некрасова пісок виламав частину зупинки", – написали місцеві у коментарях.

Також у мережі росіяни сумно жартують, що бетонні блоки, мабуть, були більш доречним рішенням. Проте побоюються, що якщо почнуть розвалюватися такі "укріплення", то когось і вбити може.

Як раніше писав "Телеграф", після останніх атак на Бєлгородську область у російському регіоні почали зміцнювати зупинки громадського транспорту. Місцева влада розпорядилася укріпити усі 556 зупинок, які є у місті.

Також ми писали про те, що Україна не може обстрілювати Бєлгород, адже не має ракет такої дальності. Військовий експерт назвав, хто може стояти за атаками на прифронтові міста РФ.