Настоящее российское "качество": укрепленные остановки в Белгороде развалились через неделю

Не потребовалось никаких обстрелов, все развалилось самостоятельно

В российском Белгороде около недели назад начали укреплять остановки общественного транспорта мешками с песком для защиты от обстрелов. Но защита оказалась такая себе – сооруженные наскоро "укрепления" начали разваливаться уже через несколько дней.

Об этом пишут местные каналы со ссылкой на свидетельства жителей города. Более того, укрепления из мешков оказались не просто бесполезными и недолговечными, но и опасными.

"На микрорайоне Новый-2 мешки с песком не только упали, но и перегородили проход. А на остановке Улица Некрасова песок выломал часть остановки", – написали местные в комментариях.

Также в сети россияне грустно шутят, что бетонные блоки, по-видимому, были более уместным решением. Однако опасаются, что если начнут разваливаться такие укрепления, то кого-то и убить может.

Как ранее писал "Телеграф", после последних атак на Белгородскую область в российском регионе начали укреплять остановки общественного транспорта. Местные власти распорядились укрепить все 556 остановок, которые есть в городе.

Также мы писали о том, что Украина не может обстреливать Белгород, ведь не имеет ракет такой дальности. Военный эксперт назвал, кто может стоять за атаками на прифронтовые города РФ.