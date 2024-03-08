Б’ються як лобом об стіну: у ЗСУ розповіли про найгарячі ділянки фронту та дивні маневри РФ

Росіяни мають "пунктик" щодо повторного захоплення вже звільнених Україною територій

Армія РФ, як і раніше, намагається наступати на фронті. Зокрема, велику кількість живої сили ворог кидає на захоплення Новомихайлівки та інших населених пунктів на Донеччині. Саме на новопавлівському напрямі тривають серйозні бої.

Про це розповів представник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Ліховий в ефірі телемарафону. Окупанти намагаються взяти під свій контроль також Георгіївку, Перемогу та Красногорівку, а також ведуть безуспішні атаки з двох сторін на роботинському виступі.

"Найактивніший у нас новопавлівський напрямок — це на захід від міста Мар’їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка, Побєда, і Красногорівка (біля Мар’їнки). За вчора там зафіксовано 27 штурмових спроб росіян", — сказав він.

Що стосується Оріхівського напряму, то там росіяни поводяться "дивним чином". Вони накопичують там періодично основні ресурси, щоб зробити удар броньованою колоною з десятка авто. Під час атаки основна частина бронетехніки знищується, і росіяни переходять до звичайної тактики штурму малими групами.

Іноді під час цих штурмів використовують техніку, що вціліла, яка завозить їх на позиції, наприклад, у центр села Роботине. За словами Лиховія, ЗСУ тримають цей населений пункт під вогневим контролем.

Також він вважає, що для росіян політично важливо знову повернути під контроль населені пункти, які були звільнені ЗСУ під час літнього контрнаступу. Саме для цього ворог кидає на цей напрямок велику кількість живої сили та техніки. Але успіху у ворога немає і не буде, стверджують у ЗСУ.

"Так, ворог не залишає спроб. Мабуть, це саме політична мета — відбити цей роботинський виступ. Тому що ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку минулого року… Вони кидають туди значні резерви, ресурси та б’ються об Роботине, як лобом об стіну. Зазнають там дуже великих втрат, але не залишають цих спроб ", — сказав Дмитро Ліховий.

Армія РФ атакує роботинський виступ із двох сторін, але успіху не має. Сам населений пункт залишається під контролем ЗСУ, хоча там нема за що вже чіплятися.

"Цінності як для фортифікації воно (Роботине — ред.) не становить", — резюмував Дмитро Ліховий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ прокоментували "неіснуючу" лінію оборони в районі Авдіївки. Дмитро Ліховий заявив, що всі, хто так каже, насамперед зневажають українських військових.