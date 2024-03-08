Бьются как лбом о стену: в ВСУ рассказали про самые горячие участки фронта и странные маневры РФ

У россиян есть "пунктик" насчет повторного захвата уже освобожденных Украиной территорий

Армия РФ по-прежнему пытается наступать на фронте. В частности, большое количество живой силы враг бросает на захват Новомихайловки и других населенных пунктов в Донецкой области. Именно на новопавловском направлении идут серьезные бои.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Оккупанты пытаются взять под свой контроль также Георгиевку, Победу и Красногоровку, а также ведут безуспешные атаки с двух сторон на работинском выступе.

"Самое активное у нас новопавловское направление — это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка на Донетчине, а также сел Георгиевка, Победа, и Красногоровка (возле Марьинки). За вчера там зафиксировано 27 штурмовых попыток россиян", — сказал он.

Что касается Ореховского направления, то там россияне ведут себя "странным образом". Они накапливают там периодически основные ресурсы, чтобы осуществить удар бронированной колонной из десятка авто. Во время атаки основная часть бронетехники уничтожается, и россияне переходят к обычной тактике штурма малыми группами.

Иногда во время этих штурмов используют уцелевшую технику, которая завозит их на позиции, например, в центр села Работино. По словам Лиховия, ВСУ держат этот населенный пункт под огневым контролем.

Также он считает, что для россиян политически важно вновь вернуть под контроль населенные пункты, которые были освобождены ВСУ во время летнего контрнаступления. Именно для этого враг бросает на это направление большое количество живой силы и техники. Но успеха у врага нет и не будет, утверждают в ВСУ.

"Да, враг не оставляет попыток. Вероятно, это именно политическая цель — отбить этот работинский выступ. Потому что мы говорим о территориях, которые были деоккупированы Силами обороны Украины во время наступательной кампании летом прошлого года… Они бросают туда значительные резервы, ресурсы и бьются о Роботино, как лбом о стену. Понесут там очень большие потери, но не оставляют этих попыток", — сказал Дмитрий Лиховий.

Армия РФ атакует работинский выступ с двух сторон, но успеха не имеет. Сам населенный пункт остается под контролем ВСУ, хотя там не за что уже цепляться.

"Ценности как для фортификации оно (Работино — ред.) не составляет", — резюмировал Дмитрий Лиховий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ прокомментировали "несуществующую" линию обороны в районе Авдеевки. Дмитрий Лиховий заявил, что все, кто так говорит, в первую очередь презирают украинских военных.