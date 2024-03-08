"Відео бомба! Українські мольфари працюють": у мережі показали епічне знищення окупантів

Вартість однієї російської модернізованої БМП-2 може сягати 2 млн доларів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко поділився епічним відео знищення російської БМП-2. Аналітик зазначає, що яскравого результату вдалося досягти завдяки удару FPV-дроном.

Відео з іншого дрона, який зафільмував "інцидент" він опублікував у своєму Telegram. Відео просто "БІМБА", підкреслив Коваленко.

"Справді, детонація просто жесть з чого виходить, або в десантному відсіку БМП-2 перевозили непогано так БК, або наші мольфари зачарували FPV-дрон, щоб він анігілював тактичну ядерну зброю", — зазначив військовий оглядач.

Варто зазначити, що вартість однієї російської модернізованої БМП-2 може сягати 2 млн доларів, тоді як вартість FPV-дрона, в середньому, близько 400 доларів.

Раніше "Телеграф" неодноразово писав про ефективність застосування FPV-дронів на фронті. Зокрема, командир підрозділу аеророзвідки Terra, який нині воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади, Микола Волохов з позивним "Абдула" розповідав, що безпілотники можуть зупинити штурмову групу окупантів.