"Видео бомба! Украинские мольфары работают": в сети показали эпичное уничтожение оккупантов

Стоимость одной российской модернизированной БМП-2 может достигать 2 млн. долларов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко поделился эпичным видео уничтожения российской БМП-2. Аналитик отмечает, что яркого результата удалось добиться благодаря удару FPV-дроном.

Видео из другого дрона, который снял "инцидент", он опубликовал в своем Telegram. Видео просто "БІМБА", подчеркнул Коваленко.

"Действительно, детонация просто жесть из чего следует вывод, или в десантном отсеке БМП-2 перевозили непогано так БК, или наши мольфари зачаровали FPV-дрон щоб он аннигилировал аки тактическое ядерное оружие", — отметил военный обозреватель.

Стоит отметить, что стоимость одной российской модернизированной БМП-2 может достигать 2 млн долларов, в то время как стоимость FPV-дрона, в среднем, около 400 долларов.

Ранее "Телеграф" неоднократно писал об эффективности применения FPV-дронов на фронте. В частности, командир подразделения аэроразведки Terra, ныне сражающийся в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказывал, что беспилотники могут остановить штурмовую группу оккупантов.