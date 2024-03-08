Российский дрон "на веревочке": в чем опасность смертельного ноу-хау

Эту технологию нужно проверить

Дроны-камикадзе продолжают оставаться одним из наиболее серьезных вооружений украино-российской войны. И российские оккупанты улучшают свои БПЛА, как например FPV-дроны, сделав их более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На это обратил внимание специалист по связи, военнослужащий Сергей Флеш, в своем Telegram-канале. По его словам, внутри обычного FPV-дрона была помещена катушка оптоволоконного кабеля.

По словам эксперта, в полете катушка разматывалась и, как оказалось, длина тонкого провода достигает 10 километров. Именно на таком расстоянии оператор дрона может осуществлять прямое управление беспилотником, не используя радиоканал. В результате дрон оказывается устойчивым против применения к нему средств РЭБ, фактически их использование против него становится бесполезным. А вторым плюсом является передача картинки по тому же оптоволоконному кабелю оператору в самом высоком качестве.

Как признается Сергей Флеш, в свое время в Украине также обсуждали вариант подобной модернизации FPV-дронов, но он сомневался, что это возможно – размотать в воздухе без обрыва 10 километров тонкого оптоволокна.

"Команда Мадяра (командир роты ударных БпАК "Птахи Мадяра" 59 ОМПБр Роберт Бровди с позывным "Мадяр". — Ред.) изучит образец и напишет подробный технический отчет. Но я уже прошу украинских специалистов проверить эту технологию управления, чтобы мы не оказались позади врага", — резюмирует Сергей Флеш.

Тем временем в Украине разработали новый дрон, который может дистанционно использовать пулеметы, автоматы и легкие гранатометы.