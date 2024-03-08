С высоты попадет в оккупантов: в Украине разработали уникальный дрон Sky Destroyer (фото)

Дрон может дистанционно использовать пулеметы, автоматы и легкие гранатометы.

Разработанный в Украине октокоптер Sky Destroyer имеет дистанционно управляемую воздушную платформу для стрелкового оружия. Украинские производители разработали его с чрезвычайной точностью благодаря уникальным технологиям захвата цели и компенсации отдачи.

О проекте дрона рассказал один из его основателей Роман в интервью сайту ITC.ua. Отмечается, что крепкий восьмимоторный дрон весит около 50-60 кг и летает около часа со скоростью 90 км/ч.

Его основная задача – дистанционное применение разнообразного стрелкового оружия (пулеметов, автоматов и легких гранатометов), а также обеспечение безопасности оператора и самой платформы. При этом платформа многофункциональна и может нести разнообразные грузы весом до 10 кг. На платформе Brave Inventors стадия проекта пока обозначена как "Идея".

Оружие имеет высокую вероятность попасть в цель и, по словам Романа, делает это почти наверняка. Подвесное оружие оснащено подвижной системой наводки, прицеливание происходит автоматически с помощью оптики, а изображение стабилизировано. Таким образом, Sky Destroyer может попасть в движущийся объект.

"Если вы стреляете из стрелкового оружия, на одного человека можно потратить 10 и более патронов. Благодаря мощному приближению в камере можно увидеть, попали ли вы во врага. Я не уверен, что даже опытный пулеметчик сможет дать такие результаты", — отмечает разработчик.

Сначала разработчики планировали использовать четыре двигателя, но военный опыт показал, что такие большие дроны не ветроустойчивы. Им нужна сильная подъемная сила, чтобы противостоять атмосферным движениям, которые могут обеспечить восемь двигателей.

Команда уже разработала такие детали, как передача телеметрии, обход радиоэлектронной борьбы и сумела найти для этого интересные решения. Роман говорит, что самая сложная часть разработки — компенсация отдачи оружия, которое нужно растянуть во времени, чтобы стабилизировать беспилотник. Впрочем, команде удалось рассчитать необходимые физические детали, и сейчас она работает над механизмом поглощения отдачи.

После того как проект был завершен на бумаге, разработчики перешли к практической реализации. Это нуждалось в финансировании, поэтому они обратились к платформе Brave inventors. Проекты прошли серьезный отбор и получили положительные отзывы от экспертов. Разработчики оценили конечную стоимость дрона примерно в 18 000 долларов США, из которых только компоненты стоят 10 000 долларов США.

Ранее "Телеграф" писал, что у сети появилось уникальное видео, как украинский дрон спас еще один БПЛА ВСУ. Его сбили на нейтральной полосе у Крынка на левом берегу Херсонской области.