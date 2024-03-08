З висоти поцілить в окупантів: в Україні розробили унікальний дрон Sky Destroyer (фото)

Дрон може дистанційно використовувати кулемети, автомати та легкі гранатомети

Октокоптер Sky Destroyer, який розробили в Україні, має дистанційно керовану повітряну платформу для стрілецької зброї. Українські виробники розробили його з надзвичайною точність завдяки унікальним технологіям захоплення цілі та компенсації віддачі.

Про проєкт дрона розповів один з його засновників Роман в інтерв'ю сайту ITC.ua. Зазначається, що міцний восьмимоторний дрон важить близько 50-60 кг і літає близько години зі швидкістю 90 км/год.

Його основне завдання — дистанційне застосування різноманітної стрілецької зброї (кулеметів, автоматів і легких гранатометів), а також забезпечення безпеки оператора і самої платформи. При цьому платформа є багатофункціональною і може нести різноманітні вантажі вагою до 10 кг. На платформі Brave Inventors стадія проєкту поки що позначена як "Ідея".

Зброя має високу ймовірність влучити в ціль і, за словами Романа, робить це майже напевно. Підвісна зброя оснащена рухомою системою наведення, прицілювання відбувається автоматично за допомогою оптики, а зображення стабілізоване. Таким чином, Sky Destroyer може влучити у рухомий об'єкт.

"Якщо ви стріляєте зі стрілецької зброї, на одну людину можна витратити 10 і більше патронів. Завдяки потужному наближенню у камері можна побачити, чи попали ви у ворога. За розрахунками, Sky Destroyer зможе вести досить точну та кучну стрільбу з відстані близько 300 метрів. Я не впевнений, що навіть досвідчений кулеметник зможе дати такі результати", — зауважує розробник.

Спочатку розробники планували використовувати чотири двигуни, але військовий досвід показав, що такі великі дрони не є вітростійкими. Їм потрібна сильна підйомна сила, щоб протистояти атмосферним рухам, яку можуть забезпечити вісім двигунів.

Команда вже розробила такі деталі, як передача телеметрії, обхід радіоелектронної боротьби, і зуміла знайти для цього цікаві рішення. Роман каже, що найскладнішою частиною розробки є компенсація віддачі зброї, яку потрібно розтягнути в часі, щоб стабілізувати безпілотник. Втім, команді вдалося розрахувати необхідні фізичні деталі і зараз вона працює над механізмом поглинання віддачі.

Після того, як проєкт був завершений на папері, розробники перейшли до практичної реалізації. Це потребувало фінансування, тож вони звернулися до платформи Brave inventors. Проєкти пройшли серйозний відбір та отримали схвальні відгуки від експертів. Розробники оцінили кінцеву вартість дрона приблизно в 18 000 доларів США, з яких лише компоненти коштують 10 000 доларів США.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явилося унікальне відео, як український дрон врятував ще один БПЛА ЗСУ. Його збили на нейтральній смузі біля Кринка на лівому березі Херсонської області.