"Врятуйте рядового Мавіка": український БПЛА повернув "колегу" на позиції ЗСУ (відео)

Дрон забрав "колегу" назад на позиції ЗСУ

У мережі з’явилося унікальне відео, як український дрон врятував ще один БПЛА ЗСУ. Його збили на нейтральній смузі біля Кринка на лівому березі Херсонської області.

Відповідні кадри опублікував командир підрозділу Magyar Birds Роберт Броуді на YouTube. На відео видно, як один із дронів підлітає до збитого безпілотника, що лежить на землі.

Після того, як місце було досягнуто, дрон зачепив "колегу" і забрав назад на позиції ЗСУ.

"Операція "Врятуйте рядового Мавіка", — зазначив Броуді.

За його словами, метою місії було не лише повернути втрачений безпілотник, а й не допустити захоплення супротивником його карти пам’яті. На ній були цінні розвідувальні дані, зокрема, такі, які могли ба дати окупантам змогу відстежувати становище українського оператора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-камікадзе Jupiter Hunter-1. Однією з основних його фішок є стійкість до впливу РЕБ.