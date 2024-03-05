"Спасите рядового Мавика": украинский БПЛА вернул "коллегу" на позиции ВСУ (видео)

Дрон унес "коллегу" обратно на позиции ВСУ

В сети появилось уникальное видео, как украинский дрон спас еще один БПЛА ВСУ. Его сбили на нейтральной полосе возле Крынков на левом берегу Херсонской области.

Соответствующие кадры опубликовал командир подразделения Magyar Birds Роберт Броуди на YouTube. На видео видно, как один из дронов подлетает к лежащему на земле сбитому беспилотнику.

После того, как место было достигнуто, дрон зацепил "коллегу" и унес обратно на позиции ВСУ.

"Операция "Спасите рядового Мавика", — отметил Броуди.

По его словам, целью миссии было не только вернуть потерянный беспилотник, но и не допустить захвата противником его карты памяти. На ней были ценные разведывательные данные, в том числе такие, которые помогли бы оккупантам отслеживать положение украинского оператора.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе Jupiter Hunter-1. Одна из основных его фишек — устойчивость к воздействию РЭБ.