Російський дрон "на мотузці": у чому небезпека смертельного ноу-хау

Цю технологію потрібно перевірити

Дрони-камікадзе продовжують залишатися одним із найсерйозніших озброєнь українсько-російської війни. І російські окупанти покращують свої БПЛА, як FPV-дрони, зробивши їх більш стійким до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На це звернув увагу фахівець із зв’язку, військовослужбовець Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі. За його словами, всередині звичайного FPV-дрону було вміщено котушка оптоволоконного кабелю.

За словами експерта, у польоті котушка розмотувалась і, як виявилося, довжина тонкого дроту сягає 10 кілометрів. Саме на такій відстані оператор дрона може здійснювати пряме керування безпілотником, не використовуючи радіоканал. В результаті дрон виявляється стійким проти застосування до нього засобів РЕБ, фактично їхнє використання проти нього стає марним. А другим плюсом є передача картинки по тому ж оптоволоконному кабелю оператору у найвищій якості.

Як зізнається Сергій Флеш, свого часу в Україні також обговорювали варіант подібної модернізації FPV-дронів, але він сумнівався, що це можливо – розмотати у повітрі без урвища 10 кілометрів тонкого оптоволокна.

"Команда Мадяра (командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59 ОМПБр Роберт Бровді з позивним "Мадяр". — Ред .) вивчить зразок і напише докладний технічний звіт. Але я вже прошу українських фахівців перевірити цю технологію управління, щоб ми не провели ворога", — резюмує Сергій Флеш.

Тим часом в Україні розробили новий дрон, який може дистанційно використовувати кулемети, автомати та легкі гранатомети.