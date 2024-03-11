Чи здатна РФ окупувати Харків, Одесу чи Запоріжжя: полковник ЗСУ назвав умову

Путін може провести масштабну мобілізацію після виборів

Наразі Росія не має достатньо ресурсів для окупації великих міст України. Проте вони можуть у неї з’явитися у разі масштабної мобілізації після переобрання Володимира Путіна на пост президента.

На запитання "Телеграфа", чи має Росія достатньо ресурсів для окупації великих міст: Харкова, Херсона, Одеси, Запоріжжя, полковник ЗСУ, військовий аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник відповів негативно. Однак після "виборів Путіна" ситуація може змінитись.

"Сьогодні нема. У лютому 2022-го ми не були готові до повномасштабного вторгнення, а вони готувалися. На той момент у них був план, величезні людські ресурси і такі ж запаси техніки. Все, на що вони спромоглися з такими козирями, це окупація Херсона. Зараз для взяття великих міст в Росії мають піти на всеохоплюючу мобілізацію за принципом Другої світової війни: "Вставай, страна огромная!" Якщо після свого переобрання Путін наважиться на це, він матиме у розпорядженні до трьох мільйонів людей. Це дуже багато", — наголосив він.

Якщо таке станеться, вихід для України – авіація. Також необхідні далекобійні ракети та артилерія.

"Наша відповідь: авіація, авіація, авіація. Згадайте початок нашої розмови про втрати, яких ми їм завдали, а тепер уявіть, що було б, якби ми мали 120 одиниць F-16 і півтори тисячі ракет до ATACMS. Зараз нам необхідно якнайбільше далекобійних ракет, артилерії. Касетні боєприпаси М-864 показали себе просто блискуче. Один снаряд виконує ту ж функцію, що й 30 звичайних. Ось, що може стати виходом для нас. Боротьба якості з кількістю, боротьба Давида і Голіафа. Біблійний сюжет у найчистішому вигляді", — резюмував Черник.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну

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