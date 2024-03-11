Способна ли РФ оккупировать Харьков, Одессу или Запорожье: полковник ВСУ назвал условие

Путин может провести масштабную мобилизацию после выборов

На данный момент Россия не имеет достаточно ресурсов для оккупации крупных городов Украины. Однако они могут у нее появиться в случае проведения масштабной мобилизации после переизбрания Владимира Путина на пост президента.

На вопрос "Телеграфа", есть ли у России достаточно ресурсов для оккупации крупных городов: Харькова, Херсона, Одессы, Запорожья, полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил негативно. Однако после "выборов Путина" ситуация может измениться.

"Сегодня нет. В феврале 2022 года мы не были готовы к полномасштабному вторжению, а они готовились. В тот момент у них был план, огромные человеческие ресурсы и такие же запасы техники. Все, что они смогли с такими козырями, это оккупация Херсона. Сейчас для взятия крупных городов в России должны пойти на всеобъемлющую мобилизацию по принципу Второй мировой войны: "Вставай, страна огромная!" Если после своего переизбрания Путин решится на это, он будет располагать до трех миллионов человек. Это очень много", — отметил он.

Если такое произойдет, выход для Украины — авиация. Также необходимы дальнобойные ракеты и артиллерия.

"Наш ответ: авиация, авиация, авиация. Вспомните начало нашего разговора о потерях, которые мы им нанесли, а теперь представьте, что было бы, если бы у нас было 120 единиц F-16 и полторы тысячи ракет до ATACMS. Сейчас нам необходимо как можно больше дальнобойных ракет, артиллерии. Кассетные боеприпасы М-864 показали себя просто блестяще. Один снаряд выполняет ту же функцию, что и 30 обычных. Вот что может стать выходом для нас. Борьба качества с количеством, борьба Давида и Голиафа. Библейский сюжет в чистом виде", — резюмировал Черник.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне

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