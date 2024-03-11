США и Европа отстают: CNN рассказали об объемах производства артснарядов России

Россия выпускает около 10 000 снарядов в день

Россия намерена опередить США и Европу по количеству артиллерийских снарядов. Уже объем производства РФ в три раза больше, чем Западу.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на оценки разведки НАТО. Отмечается, что Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц или около 3 миллионов в год.

Итого США и Европа имеют мощность производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, отметил высокопоставленный чиновник европейской разведки.

Вооруженные силы США поставили перед собой цель производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года – менее половины российского ежемесячного производства – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов приостановлено в Конгрессе.

"То, в чем мы сейчас находимся, — это производственная война", — сказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО. "Результат в Украине зависит от того, насколько каждая из сторон готова вести эту войну".

По словам официальных лиц, Россия выпускает около 10 000 снарядов в день, по сравнению с 2 000 в день с украинской стороны. И этот дефицит приходится на решающий для Украины год на фронте. Не лучше становится и оттого, что деньги США на вооружение Украины закончились, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически прекратила их предоставление.

Иностранное издание приводит слова военных аналитиков, которые говорят, что войну, скорее всего, можно выиграть или проиграть в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Вопрос номер один, который мы наблюдаем сейчас, — это боеприпасы", — сказал представитель НАТО. "Именно те артиллерийские снаряды, потому что именно там Россия действительно создает значительное преимущество в производстве и создает значительное преимущество на поле боя".

Ранее "Телеграф" пытался разобраться, что происходит с производством 155 мм снарядов для Украины. Ведь наиболее эффективны пушки и гаубицы калибра 155 мм стандарта НАТО, которые ценятся за высокую дальность – около 35-40 км (около 30 км – для 152 мм орудий РФ) и точность. И именно с ними у ВСУ возник наибольший дефицит.