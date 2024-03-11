США та Європа пасуть задніх: CNN розповіли про обсяги виробництва артснарядів Росії

Росія випускає близько 10 000 снарядів на день

Росія має намір випередити США та Європу за кількістю вироблених артилерійських снарядів. Уже обсяги виробництва РФ втричі більше, ніж Заходу.

Про це пише CNN, посилаючись на оцінки розвідки НАТО. Зазначається, що Росія виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.

Разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки до Києва, зазначив високопоставлений чиновник європейської розвідки.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року — менше половини російського щомісячного виробництва — і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів призупинено в Конгресі.

"Те, у чому ми зараз перебуваємо, — це виробнича війна", — сказав CNN високопоставлений чиновник НАТО. "Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона готова вести цю війну".

За словами офіційних осіб, Росія випускає близько 10 000 снарядів на день, у порівнянні з лише 2 000 на день з українського боку. І цей дефіцит припадає на вирішальний для України рік на фронті. Не краще стає і від того, що гроші США на озброєння України закінчилися, а республіканська опозиція в Конгресі фактично припинила їх надання.

Іноземне видання наводить слова військових аналітиків, які кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

"Питання номер один, яке ми спостерігаємо зараз, — це боєприпаси", — сказав представник НАТО. "Саме ті артилерійські снаряди, тому що саме там Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою".

Раніше "Телеграф" намагався розібратись, що відбувається з виробництвом 155 мм снарядів для України. Адже найефективнішими є гармати та гаубиці калібру 155 мм стандарту НАТО, які цінуються за високу дальність – близько 35-40 км (близько 30 км – для 152 мм знарядь РФ) та точність. І саме з ними у ЗСУ виник найбільший дефіцит.