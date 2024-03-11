Авіація ЗСУ знищила пункт управління росіян: у Повітряних силах показали ефектне відео

Пілоти добре відпрацювали по об’єкту

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) атакували пункт управління росіян, який перебував на судні. Відео з’явилося в інтернеті у понеділок, 11 березня 2024 року.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував ролик у Телеграм-каналі. Він подякував льотчикам за хорошу роботу.

Відео роботи по пункту управління росіян

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!", ― написав командувач Повітряних сил.

Зазначимо, що у повідомленні не було зазначено жодних подробиць. Невідомо, коли і за яких обставин було зроблено це відео.

Розслідувачі з’ясували місце атаки

Судно, по якому ударили Повітряні сили, знаходиться на лівому березі Херсона. До такого висновку дійшов OSINT-дослідник Special Kherson Cat.

Це судно, на якому ворог організував пункт управління, було викинуто на мілину після підриву Каховської ГЕС та подальшої повені. Але його помітити було досить легко, що призвело до вдалої бойової роботи українських пілотів.

У Повітряних силах не тільки б’ють по ворожих пунктах управління, а й захищають народ від російських ракет та дронів. За два роки повномасштабної війни з Росією було знищено понад 12 тисяч безпілотників, близько 2000 ракет та кілька сотень літаків з вертольотами.

Раніше "Телеграф" повідомив про результати атаки дронів на важливий об’єкт для російської армії. Там були боєприпаси ворога.