Літак А-50 таки знищено? З’явилася нова інформація та фото за підсумками атаки дронів на авіазавод у РФ

Хвалена ворожа ППО знаходилася на території заводу

Новий якісний супутниковий знімок авіаремонтного заводу в Таганрозі, який атакували невідомі дрони, показує, що підприємству було завдано істотних збитків. Імовірно, усередині знаходився літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 і він отримав пошкодження.

Супутникове фото було зроблено 9 березня, і на ньому видно наслідки удару дронів по даху головного виробничого цеху в двох місцях. Також було вражено ще один майданчик авіазаводу, повідомляють експерти проєкту Frontelligence Insight.

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Нові подробиці можливого знищення А-50

На супутниковому знімку видно три проломи даху після атаки дронів. У ніч на 9 березня близько 40 безпілотників атакували "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва".

Якщо літак А-50 справді знаходився у приміщенні, то він був у східній частині будівлі. Саме її й атакували БПЛА. Якщо повітряний лайнер був усередині, він отримав пошкодження або був знищений.

Новий супутниковий знімок авіазаводу в Таганрозі після атаки дронів

За даними джерела, у тому самому цеху знаходилися недобудовані літаки-амфібії Бе-200. Імовірно, їх було дві одиниці. Вони також могли постраждати внаслідок атаки.

Експерти звернули увагу на ще одну цікаву деталь. Зовсім поряд із заводом знаходилася система протиповітряної оборони (ППО). Цей об’єкт (а разом з ним і все місто) мав прикриватися зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) С-300 або С-400.

Система ППО мала перебувати на західній частині території авіазаводу. Це приблизно за 2,5 км від місця удару безпілотників. Але хвалена ППО не впоралася зі своїм завданням.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня авіазавод у Таганрозі був атакований невідомими дронами. Метою міг бути літак А-50. Його знімки з’явилися в Інтернеті наприкінці лютого разом із координатами заводу.

Безпілотники вдарили по ангару, де перебувають літаки на ремонті. Одразу після атаки низка ресурсів повідомила про знищення повітряного лайнера.

Зазначимо, що за останні місяці Сили оборони України збили 2 літаки А-50. Їх ворог використовував для розвідки та уточнення інформації перед нанесенням ракетних обстрілів. Після ліквідації двох ДРЛО ворог став обережніше їх використовувати.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи зможе Росія відновити старі літаки А-50. На запитання відповіли у Повітряних силах України.