Знищений ще один російський літак А-50? Що відомо про результати нальоту БПЛА на Таганрог (супутникові фото)

Літак має бути на території заводу на ремонті

У ніч на 9 березня невідомі безпілотники влаштували неспокійну ніч для жителів Таганрога, де, як встановили журналісти, міг бути ще один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. При цьому на перших фото із супутника видно, що удар припав по ангару, де цей літак міг бути.

Згідно з повідомленням OSINT-дослідника Special Kherson Cat, літак А-50 вдалося виявити на території місцевого аеродрому 29 лютого, а тому, швидше за все, саме він і був основною метою атаки.

Перші фотографії з місця події опубліковані в досить низькій якості, проте OSINT-дослідники змогли встановити, що удар припав на ангар, в якому проводять ремонт літаків.

Йдеться про удар по державному підприємству "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва"

Варто зазначити, що народний депутат Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі оприлюднив повідомлення про те, що літак А-50 було знищено.

"Таганрозький авіазавод і літак А-50, який був там на модернізації, знищено ранковими ударами ЗСУ. Мені підтверджують цю інформацію", — написав він, але не став називати свої джерела.

Як повідомлялося раніше, російський Таганрог вночі 9 березня масовано атакували безпілотники. З різних частин міста повідомляли про сильні вибухи. Також надходила інформація про попадання до кількох об’єктів на території російського міста.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.