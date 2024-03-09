Уничтожен еще один российский самолет А-50? Что известно о результатах налета БПЛА на Таганрог (спутниковые фото)

Самолет должен быть на территории завода на ремонте

В ночь на 9 марта неизвестные беспилотники устроили неспокойную ночь для жителей Таганрога, где, как установили журналисты, мог находиться еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. При этом на первых фото со спутника видно, что удар пришелся по ангару, где этот самолет мог находиться.

Согласно сообщению OSINT-исследователя Special Kherson Cat, самолет А-50 удалось обнаружить на территории местного аэродрома 29 февраля, а потому скорее всего именно он и был основной целью атаки.

Первые фотографии с места происшествия довольно низкого качества, однако OSINT-исследователи смогли установить, что удар пришелся на ангар, в котором проводят ремонт самолетов.

Речь идет об ударе по государственном предприятии "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"

Стоит отметить, что народный депутат Алексей Гончаренко в своем telegram-канале обнародовал сообщение о том, что самолет А-50 был уничтожен.

"Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации, уничтожен утренними ударами ВСУ. Мне подтверждают эту информацию", — написал он, но не стал называть свои источники.

Как сообщалось ранее, российский Таганрог ночью 9 марта массированно атаковали беспилотники. Из разных частей города сообщали о сильных взрывах. Также поступала информация о попаданиях в несколько объектов на территории российского города.

Напомним, вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.