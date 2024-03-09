Массовый налет БПЛА на Россию: беспилотники могли ударить по важному авиазаводу оккупантов

На РФ ночью налетело почти полсотни беспилотников

Уже не первую ночь подряд Россию атакуют беспилотники. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 марта объекты на территории страны атаковало 47 БпЛА самолетного типа, в этом ведомство традиционно обвиняет "киевский режим". Под удар, по предварительным данным, попал авиазавод, который важен для войны России против Украины.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", — заявили в минобороны России.

В Таганроге Ростовской области около двух часов ночи прогремело более 20 взрывов, пишут росСМИ. Атака на область происходила в две волны. Россияне в сети писали, что могли быть попадания сразу по двум военным объектам. Могло пострадать государственное предприятие "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", занимающееся тяжелым самолетостроением. Еще одна версия, куда могли попасть беспилотники – Таганрогский металлургический завод. Утверждается, что пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий атаки. Он госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Украинский политический аналитик, общественный деятель Павел Нусс в своем Telegram-канале пишет, что на Таганрогском авиационном научно-техническом заводе Бериева, который по предварительным данным попал под удар, модернизировали самолеты ДРЛВ А-50, А-100. Также ремонтируют и обслуживают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-142.

Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук пишет, что в ночь на 9 марта украинские спецслужбы провели успешную операцию с применением БПЛА. Был поражен ТАНТК имени Г. М. Бериева в городе Таганрог.

"Большое количество беспилотных авиационных комплексов с баражировочными боеприпасами попали в цеха завода, начался пожар, ликвидировали ли его пока неизвестно. Был ли поражен стоявший рядом А-50У — неизвестно, зато известна геолокация по меньшей мере 1 видео [Картинка №3], в нем видна вспышка от прилета дрона либо по сборочному цеху, либо по цеху №3. Однако прилетов было несколько, не один и не два, гораздо больше. Это невероятно успешная операция с использованием дронов-камикадзе в тылу РФ", — рассказал он подробности.

Братчук добавил, что большое количество продукции ТАНТК имени Г. М. Бериева имеет военное назначение. Но самое важное — модернизация А-50 на А-50У.

"Завод авиастроительный, у него множество продукции военного назначения, но самое интересное, пожалуй, – модернизация А-50 на А-50У, те самые дорогие и очень важные для ПКС РФ самолеты, 2 штуки из которых уже были сбиты. Такие мощные прилеты могут очень серьезно помешать работе завода и довольно надолго", — резюмировал он.

В это же время беспилотник атаковал Курск. Он якобы был сбит, но обломки упали на крышу поликлиники в Курске, повреждено 22 квадрата кровли. Пациентов эвакуировали.

"В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место", — написал губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", посольство США в России еще раз опубликовало предупреждение о "неизбежных атаках экстремистов" в Москве. Граждан США призывают вести себя осторожно и не посещать места скопления людей.