Россию ночью массировано атаковали беспилотники: детали атаки

Российские власти заявили, что "жертв и разрушений нет"

Уже не первую ночь подряд территорию Российской Федерации атакуют беспилотники. Минобороны России заявило, что в ночь на 8 марта над Белгородской и Волгоградской областями было сбито 12 беспилотников, которые там назвали "украинскими", а атаки приписали "киевскому режиму".

Как сообщило минобороны России, атаке дронами подверглись две области. Подавляющее большинство беспилотников зафиксировано в Волгоградской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БпЛА уничтожено над территорией Волгоградской области", — сказано в сообщении.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил район, который был атакован дронами. Он заявил, что жертв и разрушений нет.

"Сегодня утром была отражена атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области. Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами Минобороны. Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет", — сказал Бочаров.

Как рассказывал "Телеграф", 6 марта, РФ тоже атаковали беспилотники. Россияне жаловались, что видели их как минимум в двух областях, а также сообщали о прилетах.