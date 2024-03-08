Война — день 744: весь мир объединился для ВСУ, а украинцы обсуждают новую работу Залужного
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
На календаре пятница, 8 марта 2024 года. В Турции заявляют о подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в этот день. Был подписан долгожданный указ о демобилизации срочников, чей срок службы был продлен в связи с военным положением. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может стать послом Украины в Великобритании. А весь мир тем временем объединяется для помощи украинским военным, — в частности, Чехия собрала деньги для поставки 800 тысяч снарядов для ВСУ.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Враг ударил по Купянску, идет разбор завалов, предварительно погибли двое гражданских.
Ночь в Украине началась под очередной атакой "Шахедами" с моря.
Карта боевых действий на начало суток выглядит следующим образом:
О том, что происходило 5 марта, читайте в материале: Война — день 741: ВСУ остановили продвижение россиян под Авдеевкой, но они нашли новую цель
С ситуацией в Украине за 6 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 742: россияне давят на нескольких направлениях и массово атакуют "шахедами"
Информацию за 7 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 743: россияне давят в Донецкой области, но замедлились под Купянском