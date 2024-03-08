Изменят ли F-16 ситуацию на поле боя: подполковник ВВС США поделился прогнозом

Джахара Матисек сделал несколько предположений о том, как в Украине будут использовать эти истребители

Истребители F-16, которые вскоре получит украинская армия от западных партнеров, должны обеспечить немного больше возможностей и дать небольшое преимущество перед россиянами. Но в корне ситуация не изменится.

Так считает действующий подполковник ВВС США и военный профессор кафедры вопросов национальной безопасности в Военно-морском колледже США Джахара Матисек. Свое мнение на этот счет он озвучил в интервью "Телеграфу".

"Теоретически, поскольку у украинцев заканчиваются детали, чтобы поддерживать МиГ-29 и Су, F-16 должны обеспечить немного больше возможностей, предоставить очень небольшое преимущество против россиян. Но мы не знаем, какое вооружение и датчики будут установлены на этих F-16, потому что это те вещи, которые делают истребители эффективной платформой в современном боевом пространстве.", – сказал он.

Джахара Матисек говорит, что ситуация на поле боя могла бы стать другой, если бы вместо 12-ти F-16 Украина имела 1200 и несколько тысяч пилотов. По его словам, до конца 2024 года наша страна будет иметь не менее 40-50 истребителей. "Но этого все равно недостаточно, чтобы действительно изменить ситуацию.", – сказал подполковник ВВС США.

Военный предположил, что в ВСУ планируют использовать F-16 как судно с ракетами или бомбами, загруженное как можно большим количеством боеприпасов. Очевидно, гораздо больше, чем МиГ-29 или Су. Как вариант, в ВС постараются подняться на очень большую высоту, чтобы забросить это оружие как можно дальше, чтобы нарушить российские линии и логистику. Он добавил, что F-16 может быть использован на фронте для непосредственной поддержки с воздуха, чтобы помочь наземным украинским силам пробиться на определенных участках.

"Проблема заключается в том, что F-16 не являются самолетами-"невидимками". Следовательно, это опасно. То, что может помочь в развертывании F-16, и, возможно, это продуманная украинская стратегия — заставить россиян прекратить вылеты самолетов ДРЛО A-50. Они облегчают наведение на цель и дают понимание, как правильно атаковать самолеты противника и защищать свое воздушное пространство., – отметил американец.

Джахара Матисек говорит, что играет роль и то, какие датчики, радары и вооружение получат F-16. Если они лучше или на одном уровне с российскими, тогда есть вероятность, что украинцы действительно смогут добиться неплохих результатов.

"Я не пытаюсь свести на нет какие-либо надежды относительно применения F-16, но предполагаю, что украинцы будут очень рассудительными и будут искать возможности для использования слабых мест России.", – резюмировал он.

Детальнее по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах обучения бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".

Ранее "Телеграф" писал о том, на каком этапе сейчас подготовка пилотов на F-16.