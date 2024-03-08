Французские войска могут оказаться в Украине: Макрон назвал условие

Это только один из вариантов, когда французские военные могут оказаться в Украине.

Французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил такой вариант во время встречи с лидерами парламентских партий 7 марта.

Об этом пишет французское издание L’Independant со ссылкой на заявление, которое сделал национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. Отмечается, что это только один из возможных вариантов опрокидывания французских войск в помощь Украине.

По словам Макрона, Франция готова отправить войска в том случае, если россияне прорвут фронт в направлении Одессы или Киева. Макрон использовал карты, чтобы проиллюстрировать парламентариям, как это может быть и при каких условиях.

Отметим, что недавно Эммануэль Макрон, ранее обвиняемый в медлительности и нерешительности, сделал громкое заявление о введении войск НАТО в Украину. Тем не менее, лидеры других стран альянса поспешили ответить отказом. Большинство из них заявили, что не будут направлять своих военных в Украину.

Во Франции могут отправить солдат в обход альянса. Этот вопрос обсуждался в Елисейском дворце 7 марта. Премьер-министр страны Габриэль Атталь также поддерживает идею президента.

Ранее Макрон сделал ряд громких заявлений. Он призвал партнеров активизироваться в оказании помощи Украине и заявил, что в Европе "уместно не быть трусом". Он также поддержал идею введения налога на доходы от замороженных российских активов.