Чехия придумала, как предоставить Украине обещанные боеприпасы: идею поддержали во Франции, – Bloomberg

Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы

Чехия предложила закупить боеприпасы для Украины вне ЕС. Так, ЕС сможет быстро предоставить Киеву 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм.

Франция как лидер оборонной промышленности ЕС поддержала такую инициативу. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон уже на этой неделе объявит о своем обещании поддержать предложение Чехии. Об этом сообщили журналистам люди, знакомые с этим вопросом.

Bloomberg пишет, что Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции и поддержали план закупки не входящих в ЕС боеприпасов. Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу 5 марта.

В чешском правительстве заявили, что Канада и Дания пообещали присоединиться к закупкам снарядов. Такую возможность рассматривают власти Литвы и Латвии. Польша также выразила готовность присоединиться к этому плану.

Ожидается, что позже на этой неделе состоится отдельное обсуждение министров обороны и иностранных дел ЕС с целью изготовления деталей.

Издание отмечает, что союзники Украины с ЕС вовсю пытаются выполнить обязательства по поставке Киеву боеприпасов в деликатный момент войны.

Ранее Франция настаивала, чтобы закупки были сосредоточены только на местном производстве, а не направлялись за пределы ЕС. Впрочем, призыв Чехии повышает перспективу того, что Европа обратится к оружейным компаниям в Южной Корее, Турции и Южной Африке.

Один из источников сообщил, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отдельно отметил, что Корея может получить заказы на снаряды. Цифра в 450 тыс. снарядов, по данным одного из дипломатов, была названа в ходе неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, необходимых Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 миллиарда долларов на покупку сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ.