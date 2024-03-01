Войска НАТО в Украине: Шольц выступил с новым резким заявлением

По оценкам политика, ВСУ в первую очередь нуждаются в большем количестве боеприпасов и оружии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит ни одного солдата вооруженных сил ФРГ в Украину. Страна не будет принимать участие в этой войне.

Об этом он сказал в своем подкасте Kanzler Kompakt. Интересно, что подскаст Шольца вышел среди недели, хотя традиционно он записывает свои месседжи каждую субботу.

Ныне политик наполнен решительности не допустить войны между Россией и НАТО. Поэтому ни Германия не будет стороной войны, ни Североатлантический Альянс. По словам Шольца, с этим соглашаются все союзники.

"Ми не хотим, чтобы война России против Украины стала войной между Россией и НАТО… НАТО не является и не будет стороной войны…

Как канцлер Германии я не отправлю в Украину ни одного солдата нашего бундесвера", – сказал немецкий политик.

Шольц добавил, что в Германии и Европе дискутируют о том, что делать в условиях, когда Россия продолжает свою сокрушительную войну против соседа. По его словам, Германия вместе с партнерами и союзниками усиливают поддержку Украины. По оценкам канцлера, ВСУ в первую очередь нуждаются в большем количестве боеприпасов и оружии, в том числе для защиты с воздуха. Поэтому Шольц напомнил, что лично проводит консультации с партнерами.

Это уже не первое подобное заявление канцлера Германии. Днями ранее он так же сообщал, что ни одного солдата из европейских стран или НАТО в Украине не будет.

"Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужно оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно: наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас", — написал Шольц в соцсети Twitter (X).

Ранее "Телеграф" сообщал, что одна из стран НАТО не против идеи направить войска в Украину.