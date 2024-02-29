Шольц придумал новую причину не давать Украине Taurus

В Германии напомнили, что и без дальнобойных ракет оказывают Украине серьезную военную поддержку

В Германии опасаются ударов по Москве, если Украина получит дальнобойные ракеты Taurus. Более того, чтобы развернуть эти комплексы в Украине нужно непосредственное участие Германии, а этого, по словам Шольца "точно никогда не будет".

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Он также прокомментировал поставки дальнобойных боеприпасов Францией и Британией.

"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (речь о Taurus — ред.) — это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве", — заявил Шольц.

Он также заявил, что другие страны, которые передали Украине дальнобойные крылатые ракеты якобы позаботились о том, чтобы "знать, что и где приземлится". Но что именно он имеет в виду канцлер уточнять не стал.

Также Шольц добавил, что для развертывания в Украине ракет Taurus необходимо участие немецких военных, а "об этом не может быть и речи". Он добавил, что "критика" партнеров из-за отказа поставок этих ракет его раздражает. Шольц напомнил, что Германия за два года полномасштабной войны передала Украине намного больше другого оружия, чем некоторые другие союзники, а в 2024 году в бюджете страны заложено 7 млрд евро на военную помощь Киеву.

Кроме того, канцлер Германии подчеркнул, что если Конгресс США в ближайшее время не одобрит дополнительное финансирование для военной помощи Украине, то некоторым европейским странам придется приложить больше усилий.

Напомним, что Украина просит Германию о передаче дальнобойных ракет Taurus еще с 2023 года, но власти страны стабильно отказывают в этом вопросе. После смерти Навального немецкие депутаты заговорили о том, что это должно стать толчком для передачи Украине дальнобойных ракет, но канцлер Германии Олаф Шольц в который раз отказал.

Также "Телеграф" рассказывал о том, чем Германия может заменить ракеты Taurus для Украины. По словам аналитиков, немцы могут передать снаряды Vulcano GLR, с которыми ВСУ уже работали.