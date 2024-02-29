Шольц вигадав нову причину не давати Україні Taurus

У Німеччині нагадали, що і без далекобійних ракет надають Україні серйозну військову підтримку

У Німеччині побоюються ударів по Москві, якщо Україна отримає далекобійні ракети Taurus. Більше того, щоб розгорнути ці комплекси в Україні потрібна безпосередня участь Німеччини, а цього, за словами Шольца, "точно ніколи не буде".

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він також прокоментував постачання далекобійних боєприпасів Францією та Британією.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (мова про Taurus — ред.) — це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", — заявив Шольц.

Він також заявив, що інші країни, які передали Україні далекобійні крилаті ракети, нібито подбали про те, щоб "знати, що і де приземлиться". Але що саме він має на увазі канцлер уточнювати не став.

Також Шольц додав, що для розгортання в Україні ракет Taurus потрібна участь німецьких військових, а "про це не може бути й мови". Він додав, що "критика" партнерів через відмову постачання цих ракет його дратує. Шольц нагадав, що Німеччина за два роки повномасштабної війни передала Україні набагато більше іншої зброї, ніж деякі інші союзники, а на 2024 рік у бюджеті країни закладено 7 млрд євро на військову допомогу Києву.

Крім того, канцлер Німеччини наголосив, що якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить додаткове фінансування для військової допомоги Україні, деяким європейським країнам доведеться докласти більше зусиль.

Нагадаємо, що Україна просить Німеччину про передачу далекобійних ракет Taurus ще з 2023 року, але влада країни стабільно відмовляє в цьому питанні. Після смерті Навального німецькі депутати заговорили про те, що це має стати поштовхом для передачі Україні далекобійних ракет, але канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовив.

Також "Телеграф" розповідав, чим Німеччина може замінити ракети Taurus для України. За словами аналітиків, німці можуть передати снаряди Vulcano GLR, з якими ЗСУ вже працювали.