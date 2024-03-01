Війська НАТО в Україні: Шольц виступив із новою різкою заявою

За оцінками політика, ЗСУ насамперед потребують більшої кількості боєприпасів та зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправить жодного солдата збройних сил ФРН до України. Країна не братиме участі у цій війні.

Про це він сказав у своєму подкасті Kanzler Kompakt. Цікаво, що підскаст Шольца вийшов серед тижня, хоча традиційно він записує свої меседжі щосуботи.

Нині політик сповнений рішучості не допустити війни між Росією та НАТО. Тому ні Німеччина не буде стороною війни, ні Північноатлантичний Альянс. За словами Шольца, із цим погоджуються всі союзники.

"Ми не хочемо, щоб війна Росії проти України стала війною між Росією та НАТО... НАТО не є і не буде стороною війни..."

Як канцлер Німеччини, я не відправлю в Україну жодного солдата нашого бундесверу", – сказав німецький політик.

Шольц додав, що в Німеччині та Європі дискутують про те, що робити в умовах, коли Росія продовжує свою нищівну війну проти сусіда. За його словами, Німеччина разом із партнерами та союзниками посилюють підтримку України. За оцінками канцлера, ЗСУ насамперед потребують більшої кількості боєприпасів та зброї, у тому числі для захисту з повітря. Тому Шольц нагадав, що особисто проводить консультації із партнерами.

Це вже не перша подібна заява канцлера Німеччини. Днями раніше він також повідомляв, що жодного солдата з європейських країн чи НАТО в Україні не буде.

"Вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси та протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Ясно одне: наземних військ із європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас", — написав Шольц у соцмережі Twitter (X).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одна із країн НАТО не проти ідеї направити війська в Україну.