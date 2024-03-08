Росію вночі масовано атакували безпілотники: деталі атаки

Російська влада заявила, що "жертв і руйнувань немає"

Вже не першу ніч поспіль територію Російської Федерації атакують безпілотники. Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 8 березня над Бєлгородською та Волгоградською областями було збито 12 безпілотників, які там назвали "українськими", а атаки приписали "київському режиму".

Як повідомило міноборони Росії, атаку дронами зазнали дві області. Переважну більшість безпілотників зафіксовано у Волгоградській області.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, одинадцять БПЛА знищено над територією Волгоградської області", — йдеться у повідомленні.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Відтак реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров уточнив район, атакований дронами. Він заявив, що жертв та руйнувань немає.

"Сьогодні вранці було відбито атаку БПЛА в Городищенському районі Волгоградської області. Безпілотних літальних апаратів знищено силами Міноборони. Вжито заходів щодо забезпечення безпеки мешканців. Жертв і руйнувань немає", — сказав Бочаров.

Як розповідав "Телеграф", 6 березня РФ теж атакували безпілотники. Росіяни скаржилися, що бачили їх як мінімум у двох областях, а також повідомляли про прильоти.