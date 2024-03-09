Хватит уже ограничений: Кулеба высказался о предоставлении Украине вооружения

Эпоха мира в Европе закончилась, теперь выбор у лидеров государств очень невелик

Украина нуждается в неограниченных и своевременных поставках военной помощи от западных союзников. Нужно оружие и боеприпасы в приемлемых количествах, а не понемногу.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции, пишет Deutsche Welle. По его словам, помощь "капля по капле" больше не работает, Украина требует нормального предоставления вооружения.

"Стратегия помощи Украине капля по капле больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", – сказал он.

Кулеба добавил, что эпоха мира в Европе кончилась. Теперь у западных государств есть только ограниченный выбор: слабые решения лидеров приведут к большой войне, сильные решения – прекратят войны, бушующие сейчас и не допустят разрастания боевых действий.

Также Кулеба отметил, что нет ничего удивительного в возможности ввести войска НАТО в Украину. До начала войны с российскими террористами в Украине работали учебно-тренировочные военные миссии членов НАТО, и это никого не удивляло.

Отметим, во Франции могут отправить солдат в обход альянса. Этот вопрос обсуждался в Елисейском дворце 7 марта. Премьер-министр страны Габриэль Атталь также поддерживает идею президента. А 7 марта Макрон заявил, что французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева.

Страны Европейского Союза могли бы разместить свои войска в больших городах Украины. Эта военная миссия может быть развернута под флагом ЕС.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах с обучением бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".