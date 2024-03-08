Иностранные войска в Днепре, Киеве и Одессе? В США оценили вероятность

В Европе продолжаются дискуссии относительно отправки войск в Украину

Страны Европейского Союза могли бы разместить свои войска в больших городах Украины. Эта военная миссия может быть развернута под флагом ЕС.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал действующий подполковник ВВС США и военный профессор кафедры национальной безопасности в Военно-морском колледже США Джахара Матисек. По его словам, это позволило бы защитить украинские города от российских военных преступлений.

"Давайте не говорить "войска НАТО". Говорим "войска миссии под флагом Европейского Союза". И я думаю, что формулировки и нарративы на самом деле имеют значение, потому что на днях мы слышали, как Путин говорил примерно следующее: "Не вводите войска НАТО в Украину, это будет эскалация. У меня есть оружие для поражения ваших территорий, если вы это сделаете". Путин рисует все больше мнимых "красных" линий. Но он никогда не говорил о войсках Евросоюза в Украине и не жаловался на расширение ЕС на восток, как он это делает с НАТО ", — отметил Матисек.

Подполковник напомнил, что в европейских странах уже есть военная миссия по обучению украинцев. По его мнению, эту миссию можно легко расширить до непосредственного пребывания в Украине и распространить ее мандат на защиту границ вдоль Беларуси.

"Также можно разместить войска под флагом ЕС в больших городах даже на востоке, как Днепр, чтобы защитить города от российских военных преступлений как умышленные нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру. Под видом миссии под флагом ЕС это вполне осуществимо и правдоподобно, и это не эскалация, поскольку эти войска будут там только для защиты границ от вторжения с севера и защиты украинских городов", — подчеркнул американский военный.

Он отметил, что Ирландия, не являющаяся членом НАТО, также принимает участие в тренировочной миссии Европейского Союза. Следовательно, по его словам, если получится включить ирландские войска в эти защитные силы в Украине, это придаст еще большую легитимность тому, что это не миссия НАТО, а миссия ЕС.

"И то, что это миссия Евросоюза, не означает, что другие страны за его пределами не смогут вносить свой вклад. Поэтому норвежцы и британцы также могли бы легко присоединиться, как и Австралия и Южная Корея. И тогда у Путина будет возникать вопрос: "Я действительно хочу проверять решимость войск под флагом ЕС или пробовать намеренно нацелиться на них в крупных украинских городах как Днепр, Одесса, Киев и Львов?" Потому что угадайте что? Если он нацелится на них, Европа, вероятно, пошлет больше войск с усовершенствованными системами вооружения, что позволит им лучше защищать свои позиции. Это работает в пользу Евросоюза, потому что если Россия действительно выиграет в Украине, будут очень серьезные последствия", — подытожил он.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах с обучением бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева.