Досить вже обмежень: Кулеба висловився про надання Україні озброєння

Епоха миру в Європі скінчилася, тепер вибір в лідерів держав дуже невеликий

Україні потрібні необмежені та своєчасні постачання військової допомоги від західних союзників. Потрібні зброя та боєприпаси у прийнятних кількостях, а не потроху.

Про це сказав міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Вільнюсі з головами МЗС Латвії, Литви, Естонії та Франції, пише Deutsche Welle. За його словами, допомога "крапля по краплі" більше не працює, Україна вимагає нормального надання озброєння.

"Стратегія допомоги Україні крапля по краплі більше не працює. Якщо все продовжуватиметься так, як зараз, то добром не закінчиться ні для кого", – сказав він.

Кулеба додав, що епоха миру в Європі скінчилася. Тепер у західних держав є тільки обмежений вибір: слабкі рішення лідерів призведуть до великої війни, сильні рішення – припинять війни, які вирують зараз та не допустять розростання бойових дій.

Також Кулеба зазначив, що немає нічого дивного у можливості ввести війська НАТО в Україну. До початку війни з російськими терористами в Україні працювали навчально-тренувальні військові місії членів НАТО і це нікого не дивувало.

Зазначимо, у Франції можуть відправити солдатів в обхід альянсу. Саме це питання обговорювалося у Єлисейському палаці 7 березня. Прем’єр-міністр країни Габріель Атталь також підтримує ідею президента. А 7 березня Макрон заявив, що французькі війська можуть бути введені в Україну для допомоги Збройним силам в тому випадку, якщо російським терористам вдасться прорвати фронт у напрямку Одеси або Києва.

Країни Європейського Союзу могли б розмістити свої війська у великих містах України. Ця військова місія може бути розгорнута під прапором ЄС.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".