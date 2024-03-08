Іноземні війська в Дніпрі, Києві та Одесі? У США оцінили ймовірність

У Європі тривають дискусії щодо відправлення військ в Україну

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив чинний підполковник ВПС США та військовий професор кафедри питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Джахара Матісек. За його словами, це дозволило б захистити українські міста від російських воєнних злочинів.

"Давайте не казати "війська НАТО". Кажімо "війська місії під прапором Європейського Союзу". І я думаю, що формулювання та наративи насправді мають значення, бо днями ми чули, як Путін казав приблизно таке: "Не вводьте війська НАТО в Україну, це буде ескалація. У мене є зброя для ураження ваших територій, якщо ви це зробите". Путін малює все більше уявних "червоних" ліній. Але він ніколи не казав про війська Євросоюзу в Україні і не скаржився на розширення ЄС на схід, як він це робить з НАТО", — зазначив Матісек.

Підполковник нагадав, що в європейських країнах вже є військова місія для навчання українців. На його думку, цю місію можна було б легко розширити до безпосереднього перебування в Україні та поширити її мандат на захист кордонів уздовж Білорусі.

"Також можна розмістити війська під прапором ЄС у великих містах навіть на сході, як Дніпро, щоб захистити міста від російських воєнних злочинів як навмисні напади на цивільне населення і критичну інфраструктуру. Під виглядом місії під прапором ЄС це цілком здійсненно та правдоподібно, і це не ескалація, оскільки ці війська будуть там лише для захисту кордонів від вторгнення з півночі та для захисту українських міст", — підкреслив американський військовий.

Він зазначив, що Ірландія, яка не є членом НАТО, також бере участь у тренувальній місії Європейського Союзу. Отже, за його словами, якщо вийде включити ірландські війська в ці захисні сили в Україні, це додасть ще більшої легітимності тому, що це не місія НАТО, а місія ЄС.

"І те, що це місія Євросоюзу, не означає, що інші країни за його межами не зможуть робити свій внесок. Тому норвежці та британці також могли б легко долучитися, як і Австралія та Південна Корея. І тоді в Путіна виникатиме запитання: "Я справді хочу перевіряти рішучість військ під прапором ЄС чи пробувати навмисно націлитися на них у великих українських містах як Дніпро, Одеса, Київ і Львів?" Бо вгадайте що? Якщо він націлиться на них, Європа, ймовірно, надішле більше військ із вдосконаленими системами озброєння, що дозволить їм краще захищати свої позиції. Це працює на користь Євросоюзу, бо якщо Росія справді виграє в Україні, будуть дуже серйозні наслідки", — підсумував він.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі війська можуть бути введені в Україну для допомоги Збройним силам в тому випадку, якщо російським терористам вдасться прорвати фронт у напрямку Одеси або Києва.