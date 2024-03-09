Масовий наліт БПЛА на Росію: безпілотники могли вдарити по важливому авіазаводу окупантів

На РФ вночі налетіло майже півсотні безпілотників

Вже не першу ніч поспіль Росію атакують безпілотники. Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 9 березня об’єкти на території країни атакувало 47 БпЛА літакового типу, у цьому відомство традиційно звинувачує "київський режим". Під удар, за попередніми даними, потрапив авіазавод, важливий для війни Росії проти України.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Білгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) та Ростовської (41 БпЛА) областей", — заявили в міноборони Росії.

У Таганрозі Ростовської області близько другої години ночі прогриміло понад 20 вибухів, пишуть росЗМІ. Атака на область відбувалася у дві хвилі. Росіяни в мережі писали, що могли потрапити відразу по двох військових об’єктах. Могло постраждати державне підприємство "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва", що займається важким літакобудуванням. Ще одна версія, куди могли поцілити безпілотники – Таганрозький металургійний завод. Стверджується, що постраждав співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків атаки. Він госпіталізований, загрози його життю немає.

Український політичний аналітик, громадський діяч Павло Нусс у своєму Telegram-каналі пише, що на Таганрозькому авіаційному науково-технічному заводі Берієва, який, за попередніми даними, потрапив під удар, модернізували літаки ДРЛВ А-50, А-100. Також ремонтують та обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-142.

Голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук пише, що в ніч проти 9 березня українські спецслужби провели успішну операцію із застосуванням БПЛА. Було вражено ТАНТК імені Г. М. Берієва в місті Таганрог.

"Велика кількість безпілотних авіаційних комплексів із баражувальними боєприпасами влучили в цехи заводу, почалася пожежа, чи ліквідували її наразі — невідомо. Чи був уражений А-50У, що стояв поруч, — невідомо, зате відома геолокація щонайменше 1 відео [Картинка №3], у ньому видно спалах від прильоту дрона або по складальному цеху, або по цеху №3. Проте прильотів було кілька, не один і не два, набагато більше. Це неймовірно успішна операція з використанням дронів-камікадзе в тилу РФ", — розповів він подробиці.

Братчук додав, що велика кількість продукції ТАНТК імені Г. М. Берієва має військове призначення. Але найважливіше – модернізація А-50 на А-50У.

"Завод авіабудівний, у нього безліч продукції військового призначення, але найцікавіше, мабуть, — модернізація А-50 на А-50У, ті самі дуже дорогі і дуже важливі для ПКС РФ літаки, 2 штуки з яких вже було збито. Такі потужні прильоти можуть дуже серйозно перешкодити роботі заводу, та доволі надовго", — резюмував він.

Водночас безпілотник атакував Курськ. Він нібито був збитий, але уламки впали на дах поліклініки в Курську, пошкоджено 22 квадрати покрівлі. Пацієнтів евакуювали.

"У Курську уламки збитого українського БПЛА впали на дах 6-ї поліклініки на Союзній, пошкоджено 22 кв метри покрівлі. Потерпілих немає. Однак через загрозу вибуху пацієнтів із реанімації сусідньої будівлі стаціонару машинами швидкої допомоги та санавіацією евакуйовано до медичних закладів міста, а персонал та інші пацієнти – у безпечне місце", — написав губернатор області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", посольство США в Росії ще раз опублікувало попередження про "неминучі атаки екстремістів" у Москві. Громадян США закликають поводитися обережно і не відвідувати місця скупчення людей.