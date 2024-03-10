Самолет А-50 таки уничтожен? Появилась новая информация и фото по итогам атаки дронов на авиазавод в РФ

Хваленая вражеская ПВО находилась на территории завода

Новый качественный спутниковый снимок авиаремонтного завода в Таганроге, который атаковали неизвестные дроны, показывает, что предприятию был нанесен существенный ущерб. Предположительно, внутри находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и он получил повреждения.

Спутниковый снимок был сделан 9 марта, и на нем видно последствия удара дронов по крыше главного производственного цеха в двух местах. Также была поражена еще одна площадка авиазавода, сообщают эксперты проекта Frontelligence Insight.

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Новые подробности возможного уничтожения А-50

На спутниковом снимке видно три пролома крыши после атаки дронов. В ночь на 9 марта около 40 беспилотников атаковали "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".

Если самолет А-50 действительно находился в помещении, то он был в восточной части здания. Как раз эту часть и атаковали БПЛА. Если воздушный лайнер был внутри, то он получил повреждения или был уничтожен.

Новый спутниковый снимок авиазавода в Таганроге после атаки дронов

По данным источника, в том же цехе находились недостроенные самолеты-амфибии Бе-200. Предположительно, их было две единицы. Они тоже могли пострадать в результате атаки.

Эксперты обратили внимание на еще одну интересную деталь. Совсем рядом с заводом находилась система противовоздушной обороны (ПВО). Этот объект (а вместе с ним и весь город) должен был прикрываться зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-300 или С-400.

Система ПВО должна была находиться на западной части территории авиазавода. Это примерно в 2,5 км от места удара беспилотников. Но хваленая ПВО не справилась со своей задачей.

Напомним, что в ночь на 9 марта авиазавод в Таганроге был атакован неизвестными дронами. Целью мог быть самолет А-50. Его снимки появились в Интернете в конце февраля, вместе с координатами завода.

Беспилотники ударили по ангару, где находятся самолеты на ремонте. Сразу после атаки ряд ресурсов сообщили об уничтожении воздушного лайнера.

Отметим, что за последние месяцы Силы обороны Украины сбили 2 самолета А-50. Их враг использовал для разведки и уточнения информации перед нанесением ракетных обстрелов. После ликвидации двух ДРЛО враг стал осторожнее их использовать.

Ранее "Телеграф" писал о том, сможет ли Россия восстановить старые самолеты А-50. На вопрос ответили в Воздушных силах Украины.