Британия в ОБСЕ: Украина сбивает российские самолеты в 20 раз быстрее их производства

На третьем году войны России не удалось реализовать ни один из своих крупных планов

Украинская армия в последнее время уничтожает российские самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия производит новые. А некоторые из уничтоженных самолетов российский режим вообще не может восстановить, поскольку технологии их производства утрачены.

Об этом сказал военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт. Он отметил, что за половину февраля Вооруженные силы Украины сбили 12 истребителей Су-34 и Су-35С, а также очень дефицитный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

"Неоднократное уничтожение военных самолетов является существенным поражением военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия пытается производить более нескольких десятков ежегодно, а отчеты свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", – сказал он. .

Окотт добавил, что на третьем году войны России не удалось реализовать ни один из своих крупных планов. Россия ослаблена, а НАТО усилилось даже больше, чем во времена Холодной войны. Никто не должен обманывать себя, что россияне готовы к какому-то заключению мира: заявления российских политиков про Украину и Запад говорят сами за себя.

"Соединенное Королевство будет твердо поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что бесконтрольная агрессия России не победит. Чтобы Украина не только выиграла войну, но и вышла из нее сильнее, с полностью восстановленным суверенитетом и свободой. Делая это, мы гарантируем, что Россия заплатит цену, а ее усилия по подрыву глобальной стабильности будут остановлены. Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для мирового порядка и для нас всех будут серьезными", — резюмировал он.

Напомним, в феврале 2024 года ВСУ уничтожили 13 российских самолетов. Причем три сбили за один день – 29 числа.

Несколько ранее, 23 февраля, Силы обороны сбили самолет А-50, уже второй за последние два месяца. Он используется врагом для разведки и подготовки ударов. Это большой успех для Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что самолетов Су-34 может хватить еще несколько месяцев. Конечно, если ВСУ и дальше их будет "минусовать" с такой же интенсивностью.