"Сушкопад" работает: в ВСУ рассказали, как уничтожение самолетов РФ уже повлияло на ситуацию на фронте

ВСУ удалось сбить 15 самолетов РФ за месяц

Уничтожение Вооруженными силами Украины российских самолетов Су-34 и Су-35 в последние недели снизило поддержку сухопутных сил противника с воздуха. Число вражеских авиаударов за последние две-три недели заметно сократилось.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, благодаря этому россияне используют меньше управляемых авиабомб.

"Если отследить общие тенденции, то можно это коррелировать с количеством авиационных обстрелов РФ, и это является определенной положительной информацией. То есть, за последние сутки враг нанес 1175 обстрелов и 144 удара дронами-камикадзе, которые уже становятся существенным дополнительным средством поражения, кроме артиллерии, а также 26 авиационных ударов Если посмотреть на статистику авиаударов, то уже можно утверждать, что в результате "сушкопада", когда наши Воздушные силы средствами ПВО выбивают российские самолеты, прежде всего Су-34, по линии разграничения на территории, которую контролирует противник, то благодаря этом количество авиаударов со стороны россиян за последние две-три недели сократилось в два раза", — отметил Лиховий.

Он подчеркнул, что в середине февраля враг наносил 50-70 авиаударов в сутки. А сейчас, по словам спикера, речь идет о 15-20 авиаударах за последние несколько суток.

"Это значит, что россияне меньше используют управляемых авиабомб, а это значит, что их пехота в сухопутном наступлении имеет меньшую поддержку с воздуха. То есть результативность российских штурмовых действий уже меньше", — отметил Лиховий.

Напомним, в феврале 2024 года ВСУ уничтожили 13 российских самолетов. Причем три сбили за один день – 29 числа.

Несколько ранее, 23 февраля, Силы обороны сбили самолет А-50, уже второй за последние два месяца. Он используется врагом для разведки и подготовки ударов. Это большой успех для Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что самолетов Су-34 может хватить еще несколько месяцев. Конечно, если ВСУ и дальше их будет "минусировать" с такой же интенсивностью.