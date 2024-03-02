Партизаны показали видео сбитого российского Су-34 в районе Мариуполя

Дым до сих пор исходит от пылающего истребителя

Украинские партизаны нашли место падения российского истребителя Су-34. Борт Силы обороны Украины сбили 1 марта на востоке.

Вражеский самолет неудачно "приземлился" в районе Мариуполя. Первое видео с места его падения опубликовано в Telegram-канале сообщества "Маріуполь.Спротив" 2 марта.

"Бум. Наши вернулись из поиска. Что скажем? Мы нашли вчера ту проклятую Сушку. Русня, **ало?" – говорится в сообщении.

На кадрах виден дым, который исходит от пылающего истребителя.

Отметим, в Воздушных силах ВСУ 2 марта сообщили, что накануне около 09:00 на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщиков Су-34. Он пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

"Итого 11 сбитых с начала года Су-34… Это больше чем ВКС РФ получили в 2022 (10) или в 2023 (6). На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ", — прокомментировал ситуацию военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Для справки: Су-34 представляет собой многоцелевой бомбардировщик. Его основные задачи — удар по наземным и воздушным целям. Кроме того, Су-34 может перевозить разные типы ракет, бомб, а также вести воздушный бой.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался о последствиях потери такого количества самолетов для россиян. По его словам, помимо техники враг теряет еще и личный состав, а чтобы грамотно обучить одного пилота, потребуется не менее пяти лет.