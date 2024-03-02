Партизани показали відео збитого російського Су-34 у районі Маріуполя

Дим досі походить від палаючого винищувача

Українські партизани знайшли місце падіння російського винищувача Су-34. Борт Сили оборони України було збито 1 березня на сході.

Ворожий літак невдало приземлився в районі Маріуполя. Перше відео з місця його падіння опубліковано у Telegram-каналі спільноти "Маріуполь.Спротив" 2 березня.

"Бум. Наші повернулися з пошуку. Що скажемо? Ми знайшли вчора ту прокляту Сушку. Русня, **ало?" – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно дим, що походить від палаючого винищувача.

Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ 2 березня повідомили, що напередодні близько 09:00 на східному напрямку знищено ворожого винищувача-бомбардувальників Су-34. Він намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

"Разом 11 збитих з початку року Су-34 ... Це більше ніж ВКС РФ отримали в 2022 (10) або в 2023 (6). На сьогоднішній день у ВКС РФ близько 80 боєздатних Су-34. При цьому практично всі з них застосовуються для завдання ударів КАБ", — прокоментував ситуацію військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Для довідки: Су-34 є багатоцільовим бомбардувальником. Його основні завдання — удар по наземних та повітряних цілях. З іншого боку, Су-34 може перевозити різні типи ракет, бомб, і навіть вести повітряний бій.

Раніше "Телеграф" писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився про наслідки втрати такої кількості літаків для росіян. За його словами, крім техніки, ворог втрачає ще й особовий склад, а щоб грамотно навчити одного пілота, потрібно не менше п’яти років.