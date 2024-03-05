Вундерваффе или военный фарт? Как ВСУ удалось сбить 15 самолетов РФ в месяц и что это изменит на фронте

В последнее время оккупационные войска потеряли около 10% запасов Су-34.

Пока российские ура-патриоты радуются оккупации Авдеевки, в британской разведке отмечают : в феврале армия РФ потеряла рекордное количество личного состава с начала полномасштабного вторжения. Теперь очередь ставить антирекорды дошла и до авиации оккупационных войск.

Так, только за прошедшую неделю ВСУ удалось сбить 7 самолетов, а всего в феврале РФ потеряла 15 "птичек". Об этом в видеообращении 3 марта заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что это "правильная динамика".

"Телеграф" выяснял, как нашим военным удалось добиться таких блестящих результатов и повлияют ли они на баланс сил на фронте.

Стечение обстоятельств или "блуждающий" Patriot?

Наши военные традиционно удерживаются от раскрытия деталей успешных операций, оставляя врагу поле для фантазии. Кроме того, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, февральские "заземления" российской авиации были далеко не первыми за два года большой войны, а потому никаких сенсаций в этом искать не следует.

– Они активно применяли авиацию, мы ее подловили. Вот вам и все "вундерваффе". Хочу напомнить, что российские самолеты и ранее сбивались на Брянском, Одесском, Херсонском направлениях. Сегодня у нас есть немного больше средств для этого. Детализировать не будем, – говорит полковник ВСУ в комментарии "Телеграфу".

Причины, по которым в Воздушных силах предпочитают не раскрывать способы и средства для сбивания 15 самолетов в считанные недели, вполне понятны. По словам военного историка и аналитика Михаила Жирохова, россияне уже сосредоточили все усилия своей агентуры на прифронтовых территориях, чтобы найти места, с которых производится пуск зенитных ракет, и уничтожить установки.

В то же время утверждать, что ВСУ действительно удалось ликвидировать объявленное количество самолетов, пока рано, говорит эксперт.

– Окончательного подтверждения этим цифрам еще нет. Пока не будет фото и видео сбитых самолетов или заявления со стороны россиян (а оно может быть и через полгода, и через год, ведь о потерях говорят неохотно) утверждать что-то довольно сложно. Следует понимать, что во время войны официальные сведения могут быть ложными или преследовать цель пропагандистского – в нормальном смысле этого слова – эффекта.

Исчезновение из поля зрения радара метки этого самолета может означать его поражение, а может свидетельствовать о том, что ему все же удалось дотянуть до аэродрома. Поэтому оценка потерь РФ в 10% запасов этих самолетов не окончательна и может колебаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, – отмечает Михаил Жирохов в комментарии "Телеграфу".

К версии о мифическом "блуждающем" ЗРК Patriot, которым ВСУ сбивают российские истребители, эксперт относится скептически: очевидно, что такого оружия в принципе не так уж много. Если пусковые установки на вооружении в ВСУ есть, то основа – радиолокационная станция – к ним очень дорогая, поэтому, вероятно, для ударов Воздушные силы используют радиолокационную станцию от ЗРК С-300.

В свою очередь эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков, напоминает: в конце 2023 года Украина получила ЗРК Patriot от Германии, а в начале 2024-го Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили две системы ПВО, "сбивающие все".

– Президент не конкретизировал, кто именно оказал нам эту помощь и о каком вооружении идет речь, но здесь есть только два варианта: это или Patriot, или SAMP/T. Во всяком случае, возможности стали очевидно шире. Установок стало больше, а значит, их теперь можно подтягивать к переднему краю линии фронта. Конечно, это очень рискованные операции, но они позволяют сбивать вражеские самолеты.

Если мы продолжим уничтожать российские "птички" такими темпами, менее чем за полгода может дойти до уничтожения целых сегментов вражеской тактической авиации, — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Последствия для России и Украины

По подсчетам военных аналитиков, совокупное количество сбитых российских самолетов за последние два года равняется около 10% всех запасов военной авиации РФ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обнародовал в своем Telegram-канале информацию о том, что в начале 2021 года Воздушно-космические силы РФ имели в своем составе такую номенклатуру боеспособных/на хранении самолетов :

МиГ-29 – 87/240

МиГ-31 – 129

МиГ-35 – 6

Су-24 – 120/273

Су-25 – 180/192

Су-27 – 101/359

Су-30 – 110

Су-34 – 125

Су-35 – 114/118

Су-57 – 11

В течение 2022 года ВКС РФ получили 29 новых и модернизированных машин:

Су-57 – 6

Су-35 – 7

Су-34 – 10

Су-30СМ – 4

Як-130 – 2

В 2023 году армия РФ получила 26 новых боевых машин:

Су-57 – 2 (идентифицированы две машины, хотя российские источники предполагают партию 8 единиц);

Су-35 –10

Су-34 – 6

Су-30СМ – 4

Як-130 – 4

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшний день были сбиты или повреждены 347 российских боевых самолетов (без детализации о типах). Из официальных сообщений можно подсчитать, что с начала 2024 уже сбито 18 самолетов, из которых 15 – это Су-34, а 2 – Су-35С.

Кроме того, с 2022 года были уничтожены и повреждены 102 боевых и транспортных самолета, а также ДРЛО ВКС РФ.

Самолеты тактической авиации:

МиГ-31 – 1

Су-24 – 14

Су-25 – 31

Су-30 – 11

Су-34 – 25

Су-35 – 8.

По словам Олега Каткова, для точных расчетов нужно иметь доступ к информации, которую россияне держат в секрете.

– Если с потерями нам более-менее все понятно, то объемы производства новых самолетов неизвестны. В этом вопросе можно опираться только на данные нашей разведки или официальные заявления Минобороны РФ, которое за время полномасштабной войны сообщало о передаче партии новых самолетов на вооружение. Сколько их было в этой партии – точно неизвестно.

Хорошая новость заключается в том, что получить или приобрести авиацию у своих партнеров Россия не может. КНДР не производит самолеты в принципе, а Китай, хоть и выпускает копии Су-27, передавать их РФ вряд ли будет, – говорит эксперт.

Во всяком случае, оккупанты не горят желанием терять новые истребители, поэтому резко снизили активность своей авиации. По словам Юрия Игната, в течение последней недели в небе не было зафиксировано ни одного вылета А-50 в паре с Ил-22, хотя раньше пуски происходили ежедневно.

– Впрочем, не следует думать, что уничтожение даже 15 самолетов парализует их авиационные возможности. Давайте будем реалистами и не будем впадать ни в чрезмерный восторг, ни в панику. Да, активность несколько снизилась: летают меньше, не подлетают слишком близко, что облегчает работу нашим войскам.

Вместе с тем, это не помешало врагу запустить около 100 КАБов (управляемых авиабомб. – Ред .) за один день 3 марта. У нас есть определенные успехи, но, к сожалению, все еще нет достаточного количества средств для сбивания самолетов в тех объемах, в которых нам бы хотелось, – говорит Юрий Игнат.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 представляют серьезную опасность для наших защитников, ведь сбрасывают на позиции ВСУ КАБы. Впрочем, по словам Михаила Жирохова, россиянам понадобится около недели, чтобы скорректировать тактику и нивелировать угрозу со стороны украинских ЗРК. После временного и весьма условного затишья террор возобновится.

Военное мастерство и изобретательность наших военных отмечают генералы армий НАТО, а неопровержимым доказательством им служат рекордные потери личного состава и вооружения ВС РФ. В то же время, учитывая объемы запасов военной техники и авиации врага, а также перевод ОПК России на военные рельсы, без поставок в Украину дополнительных установок и ракет ВСУ вряд ли удастся истощить оккупационные войска по вполне объективным причинам.