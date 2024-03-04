Новейшие самолеты США помогают НАТО искать российскую ПВО в Украине: о чем речь

"Радиоэлектронные пылесосы" НАТО ищут российскую ПВО

Страны НАТО используют новейшие американские самолеты F-35 для сбора информации о ситуации на поле боя в Украине. Таким образом они могут определять места дислокации российских систем ПВО.

Как пишет BulgarianMilitary.com, об этом рассказал министр обороны Сингапура Нг Энг Хен во время выступления перед парламентом в контексте обсуждения решения по закупке дополнительных самолетов этого типа для собственной армии.

"В ходе недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО", — сказал министр, но не стал говорить, имеют ли ВСУ доступ к этой информации.

Стоит отметить, что в прошлом году в сети появлялись сообщения от одного из американских пилотов, который сообщил, что эти самолеты используются для патрулирования неба возле Украины, однако заявление министра можно считать первым официальным тому подтверждением.

При этом оборонное ведомство Сингапура уже описало F-35 как "радиоэлектронный пылесос" за то, что благодаря своему передовому оборудованию эти истребители способны собирать и обрабатывать огромное количество информации без использования дополнительных средств обнаружения.

В частности они имеют систему обнаружения и отслеживания вражеских радиолокационных и коммуникационных передач, что является ключевой фактором для выявления зенитных систем. Совокупность датчиков и радаров F-35 позволяет им автоматически создавать детальное изображение поля боя, чем повышает ситуационную осведомленность пилота не нагружая его.

Важно понимать, что хоть НАТО использует эти самолеты для мониторинга ситуации в Украине, однако на вооружении ВСУ он скорее всего не появится и основная причина кроется в его цене. Так стоимость одного F-35 может колебаться от 83 до 109 миллионов долларов, в то время как более популярный F-16 в самой современной комплектации будет стоить лишь 34 миллиона, МиГ-29 обойдется и того дешевле — 22 миллиона.

Напомним, украинские летчики уже отрабатывают тактические приемы на F-16. В том числе — нанесение ударов по различным целям.