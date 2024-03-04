Нові літаки США допомагають НАТО шукати російську ППО в Україні: про що йдеться

"Радіоелектронні пилососи" НАТО шукають російську ППО

Країни НАТО використовують новітні американські літаки F-35 для збору інформації щодо ситуації на полі бою в Україні. Таким чином, вони можуть визначати місця дислокації російських систем ППО.

Як пише BulgarianMilitary.com, про це розповів міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен під час виступу перед парламентом у контексті обговорення рішення щодо закупівлі додаткових літаків цього типу для власної армії.

"Під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої F-35 для виявлення розміщення російських зенітно-ракетних систем на території України. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО", — сказав міністр, але не став говорити, чи мають ЗСУ доступ до цієї інформації.

Варто зазначити, що минулого року в мережі з’являлися повідомлення від одного з американських пілотів, який повідомив, що ці літаки використовуються для патрулювання неба біля України, проте заяву міністра можна вважати першим офіційним підтвердженням цього.

При цьому оборонне відомство Сінгапуру вже описало F-35 як "радіоелектронний пилосос" за те, що завдяки своєму передовому устаткуванню ці винищувачі здатні збирати та обробляти величезну кількість інформації без використання додаткових засобів виявлення.

Зокрема, вони мають систему виявлення та відстеження ворожих радіолокаційних та комунікаційних передач, що є ключовим фактором для виявлення зенітних систем. Сукупність датчиків та радарів F-35 дозволяє їм автоматично створювати детальне зображення поля бою, чим підвищує ситуаційну обізнаність пілота, не навантажуючи його.

Важливо розуміти, що хоч НАТО використовує ці літаки для моніторингу ситуації в Україні, проте на озброєнні ЗСУ він, швидше за все, не з’явиться і основна причина криється в його ціні. Так вартість одного F-35 може коливатися від 83 до 109 мільйонів доларів, тоді як популярніший F-16 у найсучаснішій комплектації коштуватиме лише 34 мільйони, МіГ-29 обійдеться й того дешевше — 22 мільйони.

Нагадаємо, українські льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми на F-16. У тому числі — завдання ударів по різних цілях.