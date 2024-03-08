Британія в ОБСЄ: Україна збиває російські літаки в 20 раз швидше за їх виробництво

На третьому році війни Росії не вдалося реалізувати жодного зі своїх великих планів

Українська армія останнім часом знищує російські літаки у 20 разів швидше, ніж Росія виробляє нові. А деякі зі знищених літаків російський режим взагалі не може відновити, оскільки технології їх виробництва втрачені.

Про це сказав військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт. Він зазначив, що за половину лютого Збройні сили України збили 12 винищувачів Су-34 та Су-35С, а також вкрай дефіцитний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

"Неодноразове знищення військових літаків є суттєвою поразкою для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія намагається виробляти більше кількох десятків щороку, а звіти свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити", – сказав він.

Окотт додав, що на третьому році війни Росії не вдалося реалізувати жодного зі своїх великих планів. Натомість Росія послаблена, а НАТО зміцнилося навіть сильніше, ніж за часів Холодної війни. Ніхто не повинен обманювати себе, що росіяни готові до якогось укладання миру: заяви російських політиків щодо України та Заходу говорять самі за себе.

"Сполучене Королівство твердо підтримуватиме Україну, щоб гарантувати, що безконтрольна агресія Росії не переможе. Щоб України не тільки виграла війну, але й вийшла з неї сильнішою, з повністю відновленим суверенітетом і свободою. Роблячи це, ми гарантуємо, що Росія заплатить ціну, а її зусилля з підриву глобальної стабільності будуть зупинені. Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для світового порядку та для нас усіх будуть серйозними", – резюмував він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року ЗСУ знищили 13 російських літаків. Причому три збили за один день — 29 числа.

Трохи раніше, 23 лютого, Сили оборони збили літак А-50, вже другий за останні два місяці. Він використовується ворогом для розвідки та підготовки ударів. Тож це великий успіх для України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що літаків Су-34 Росії може вистачити ще кілька місяців. Звичайно, якщо ЗСУ і далі їх "мінусуватиме" з такою ж інтенсивністю.